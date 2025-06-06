В Сандыктауском районе Акмолинской области расследуют дело по факту мошенничества, сообщает Polisia.kz.

61-летняя жительница обратилась в полицию 3 июня с заявлением. Она сообщила, что в марте без ее ведома на ее имя был оформлен кредит на сумму 695 000 тенге.

При этом женщина не получала звонков от неизвестных и не переходила по подозрительным ссылкам. По версии оперативников, кредит мог оформить кто-то из близких или знакомых, имеющий свободный доступ к ее документам и телефону. В ходе проверки установлена причастность сына заявительницы, который, по версии следствия, решил таким образом получить деньги.

Досудебное расследование продолжается. Полиция проводит необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение. Правоохранители призывают граждан усиливать контроль за мобильными банковскими приложениями, устанавливать надежные пароли и не передавать телефоны и личные документы третьим лицам.

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