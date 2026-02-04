В Павлодаре суд восстановил пенсионные права местной жительницы, не согласившейся с размером назначенных выплат, сообщает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как уточняется в официальном Telegram-канале судебного органа, при назначении пенсии по возрасту женщине не был учтен период ухода за ребенком-инвалидом с 1992 по 2001 годы. Основанием для отказа стало отсутствие медицинских документов, подтверждающих инвалидность дочери в период ее несовершеннолетия.

Считая такое решение необоснованным, павлодарка обратилась в суд с иском о включении спорного периода в трудовой стаж.

В ходе разбирательства выяснилось, что архивные медицинские документы не сохранились из-за истечения сроков хранения. При этом суд, реализуя активную процессуальную роль, истребовал сведения из уполномоченных государственных органов.

Установлено, что дочь истца с детства страдала бронхиальной астмой средней и тяжелой степени. По данным банковских организаций, АО «Казпочта» и управления образования, на имя ребенка открывались специальные счета, на которые перечислялись пособия по инвалидности и выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Также было подтверждено освобождение от занятий физической культурой по медицинским показаниям.

С учетом норм Социального кодекса и законодательства, действовавшего в спорный период, суд пришел к выводу о наличии оснований для признания указанного времени периодом ухода за ребенком-инвалидом.

Руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и защиты права на доверие, суд удовлетворил иск. За истцом признано право на зачет трудового стажа за период с 1992 по 2001 годы при назначении пенсионных выплат по возрасту.

Решение суда вступило в законную силу.

