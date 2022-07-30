Казахстанка получила тюремный срок в России за продажу ребёнка

За 13 тысяч долларов женщина выступила суррогатной матерью по соглашению с местной фирмой.

Суд в Красноярске вынес приговор иностранке, которую признали виновной в продаже новорождённого младенца, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания «Росбалт», 29-летняя осуждённая – гражданка Казахстана, передает informburo.kz

Согласно материалам дела, женщина выступила в роли суррогатной матери по договорённости с местной фирмой. Казахстанка родила в красноярском роддоме, после чего нотариально оформила на руководство фирмы доверенность на «представление своих интересов», включающее право распоряжаться ребёнком.

Женщина передала представителям фирмы необходимые документы и покинула Россию. После этого ей выплатили 13 тысяч долларов. Фирма забрала ребёнка из роддома, чтобы передать заказчикам.

Указанную организацию разоблачили в Краснодарском крае ещё в 2020 году. Возглавляли её бывший полицейский и его жена. По версии обвинения, суррогатные матери, которых подыскивала фирма, вынашивали детей для иностранных граждан.

По приговору суда женщина получила три года колонии общего режима.

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