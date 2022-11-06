Казахстанка попала под суд из-за видео в TikTok

Казахстанка на своей странице в TikTok опубликовала видео «Соседи-воры».

Суд города Тараза рассмотрел административное дело по обвинению в клевете, основанием для которого стал видеоролик в социальной сети TikTok, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету «Знамя Труда».

Суд установил, что жительница Тараза на своей странице в TikTok опубликовала видео «Соседи-воры». Житель областного центра узнал, что является антигероем ролика. Узнали об этом и его знакомые.

Мужчина подал иск по части 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях РК (клевета, совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).

При этом потерпевший не стал требовать «расправы» над обидчицей и попросил суд прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с примирением и заключением медиативного соглашения с ответчицей.

В связи с этим тиктокерша была освобождена от административной ответственности. Тем не менее она была признана виновной по статье обвинения.

«Таким образом, появился прецедент, который должен стать уроком для активных пользователей соцсетей, которые любят без разбора вешать ярлыки и вести травлю оппонентов в Интернете. Свобода слова не является абсолютной, она существует лишь до того момента, пока не нарушает чьи-либо права», — пишет издание.

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