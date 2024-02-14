Казахстанка проиграла в казино чужие 400 миллионов тенге

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Приговором суда жительница Астаны осуждена к 5 годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы для азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Астаны.
Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана денежные средства в сумме свыше 385,9 млн.тенге.
Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино.
Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной.
Приговор суда вступил в законную силу.
Прокуратура города Астаны призывает граждан быть рассудительными и не поддаваться негативным влечениям.
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