Казахстанка проиграла в казино чужие 400 миллионов тенге

Приговором суда жительница Астаны осуждена к 5 годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы для азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Астаны.

Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана денежные средства в сумме свыше 385,9 млн.тенге.

Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино.

Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура города Астаны призывает граждан быть рассудительными и не поддаваться негативным влечениям.

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