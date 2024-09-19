Казахстанка ранила ножом дочь за невыполнение домашнего задания

В СКО мать нанесла ножевые ранения своей 11-летней дочери. Об этом в Instagram сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, передает informburo.kz

По словам детского омбудсмена, причиной нападения стало невыполненное домашнее задание. Пострадавшую девочку сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в областное детское учреждение. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

«Девочка в тяжёлом состоянии. Зарегистрировали уголовное дело. Сформировали комиссию, проводят экспертизы», – говорится в сообщении.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка в СКО Сауле Сураганова добавила, что ножевые ранения были нанесены в область тазобедренного сустава девочки. Специальная комиссия выезжала на место происшествия и посетила семью.

«Родители пострадавшей девочки воспитывают шестерых детей, проживают совместно с дедушкой и бабушкой. Данный случай находится на моём личном контроле», – заверила Сураганова.

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