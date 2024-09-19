USD 478.96
EUR 533.03
RUB 5.22
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Казахстанка ранила ножом дочь за невыполнение домашнего задания

Казахстанка ранила ножом дочь за невыполнение домашнего задания

Фотография для новости Казахстанка ранила ножом дочь за невыполнение домашнего задания

pixabay.com

В СКО мать нанесла ножевые ранения своей 11-летней дочери. Об этом в Instagram сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, передает informburo.kz

По словам детского омбудсмена, причиной нападения стало невыполненное домашнее задание. Пострадавшую девочку сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в областное детское учреждение. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

«Девочка в тяжёлом состоянии. Зарегистрировали уголовное дело. Сформировали комиссию, проводят экспертизы», – говорится в сообщении.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка в СКО Сауле Сураганова добавила, что ножевые ранения были нанесены в область тазобедренного сустава девочки. Специальная комиссия выезжала на место происшествия и посетила семью.

«Родители пострадавшей девочки воспитывают шестерых детей, проживают совместно с дедушкой и бабушкой. Данный случай находится на моём личном контроле», – заверила Сураганова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 18.09.24

Следующая новость

Завозил из РФ. Дело о реализации вейпов рассмотрит суд Костаная