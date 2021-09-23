Казахстанка с отрицательным ПЦР-тестом пожаловалась на штраф за «красный» статус

Казахстанку оштрафовали из-за «красного» статуса в системе Ashyq, когда у нее был отрицательный ПЦР-тест, передает Tengrinews.kz.

По словам девушки, программа Ashyq неправильно распознала ее статус. О своей ситуации она рассказала в соцсетях.

«Дорогие казахстанцы, если у вас «красный» статус в Ashyq и ПЦР-тест будет положительным, то не тратьте деньги и не пересдавайте тест. Даже если он покажет отрицательный результат, то покажет «красный» статус, как в моем случае. Я пробила Ashyq, который показал «красный» статус, и мне пришел штраф в 87 тысяч тенге. Если в течение семи дней я его закрою, то у меня будет 50-процентная скидка на оплату. Конечно, такое возможно, по-моему, только в нашей стране. Но все же будьте осторожны. Я считаю, что это недоработка программы: если у меня на руках есть отрицательный ПЦР-тест, то мой статус должен измениться на «зеленый».

В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась к санврачам. Ответ предоставили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области. В ведомстве сообщили, что в своем рассказе автор ролика не уточняет, прошла ли она двухнедельный карантинный период.

«Красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции. Даже если в течение 14 дней она пересдаст и результат покажет отрицательный, необходимо соблюдать домашнюю изоляцию. Только после окончания домашнего карантина и отрицательного результата ПЦР-теста автоматически обновляется база. В данном видео не говорится о полном прохождении 14-дневной изоляции», — рассказали в пресс-службе ДСЭК Алматинской области.

Отмечается, что все статусы в системе Ashyq являются временными. А «красный» или «желтый» статус снимается сразу же после окончания режима положенной изоляции заболевшего или близкого контактного лица и отрицательного результата ПЦР-теста.