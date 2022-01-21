Казахстанка судится за миллион тенге, отправленный по ошибке жительнице Костанайской области

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Дело о «чужом миллионе» рассматривает Аулиекольский районный суд в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на канал «Астана».
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Истцом выступает жительница Кызылординской области. В октябре прошлого года женщина хотела отправить 1 миллион тенге на карту своей подруги. Но ввела неправильно последние 4 цифры. И деньги ушли в Костанайскую область, к жительнице одного из поселков.
«Такая сумма большая упала, если бы я знала, что деньги упали в этот день, я же как-то могла карту заблокировать, остановить это все. Мне сказали, что это все автоматически снимается, потому что вы находитесь в аресте», — рассказала жительница поселка Аулиеколь.
Оставшуюся половину суммы женщина сразу отправила хозяйке. А вот списанные банком деньги вернуть так и не удалось. Отдать из своего кармана женщина сейчас не может. Она не работает, находится в декретном отпуске. Поэтому дело дошло до суда.
По данным телеканала, сначала стороны пытались решить вопрос примирением, но договориться не получилось. Истец желает получить деньги немедленно, а ответчица считает, что ее вины в случившемся нет и списанные долговые деньги хозяйке должен вернуть банк. Последнее слово за Фемидой, суд вынесет решение через несколько недель.
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