Казахстанка убила сына и совершила суицид

Жительница Алматы убила сына и покончила с собой, отправив бывшему супругу сообщение о том, что в нее вселился демон, передает Tengrinews.kz.

В полиции Алматы сообщили, что женщина 1981 года рождения убила своего сына 2011 года рождения, нанеся ему множественные ножевые ранения, а затем покончила жизнь самоубийством. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство».

«Также установлено, что в этот день женщина отправила аудиосообщение своему бывшему супругу и сообщила о том, что в нее вселился демон и ее руками убил сына. Спустя некоторое время мужчина приехал домой к бывшей супруге и обнаружил ее тело и тело своего сына», — сообщили в полиции. Мужчина рассказал, что его бывшая супруга на протяжении последних месяцев страдала душевным расстройством.

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