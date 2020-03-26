Казахстанка умерла от коронавируса

Казахстанка скончалась от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Это экстренный брифинг. К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Уже завтра Управление здравоохранения Нур-Султана даст исчерпывающую информацию по ее медицинским показаниям. Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас, это испытание для всех нас», — сказал Даурен Абаев в эфире «Хабар 24″.», — сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

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