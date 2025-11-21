В Актюбинской области бухгалтер организовала схему незаконных «декретных» на 180 млн тенге и получила реальный срок, передает nur.kz

В Кандыагаше 30-летняя бухгалтер признана виновной в мошенничестве: по данным суда, она помогла более чем 40 женщинам незаконно оформить социальные выплаты по беременности и родам на общую сумму 180 413 146 тенге. Для этого фигурантка оформляла их как «сотрудниц» сразу нескольких ИП, перечисляла за них пенсионные и медицинские взносы, создавая видимость трудоустройства, хотя фактически они там не работали.

Среди получательниц незаконных выплат — жительницы Мугалжарского и других районов Актюбинской области, а также Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и ряда иных регионов. По информации пресс-службы Мугалжарского райсуда, подсудимая имела профильное образование, опыт бухгалтерского и налогового учёта и проходила онлайн-обучение по курсу «Декретке миллионмен».

Действия женщины квалифицированы по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». Актюбинский филиал Государственного фонда социального страхования сообщил о 41 женщине, незаконно получившей выплаты. Государственный обвинитель просил назначить 6 лет 8 месяцев лишения свободы и запрет на бухгалтерскую деятельность на 5 лет.

Суд приговорил подсудимую к 5 годам 6 месяцам лишения свободы; исполнение наказания отсрочено на 5 лет — до достижения её детьми 14-летнего возраста. После вступления приговора в законную силу филиал ГФСС намерен добиваться возмещения ущерба с получательниц незаконных выплат.

@Автор Александра Ермолаева

