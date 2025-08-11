Жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники, сообщает Zakon.kz.
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) «Бурабай» решила разъяснить ситуацию и выступить с заявлением на эти обвинения.
Первое.
«Штраф был оформлен не за сбор грибов, а за съезд с дороги общего пользования в лесной массив на автомобиле, что запрещено правилами поведения в национальном парке», сообщила пресс-служба ГНПП «Бурабай»
Второе.
Далее речь зашла об уборке мусора «вместо сотрудников парка».
«Отметим, что контейнеры, показанные на фото, не относятся к территории нацпарка. У нас установлены иные контейнеры», сообщила пресс-служба ГНПП «Бурабай».
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.