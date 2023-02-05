Казахстанку подозревают в продаже двоих детей

В Атырау задержана 32-летняя жительница ЗКО, которая подозревается в продаже собственных малолетних детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Ақ жайық».

По информации «АЖ», покупателей женщина искала и находила сама. Полиция подозревает ее в продаже двоих детей в возрасте 1 и 2 лет. За какую сумму – пока неизвестно.

В отношении женщины начато досудебное расследование по статье 135 УК «Торговля несовершеннолетними».

Ранее прокуратура Алматы выявила сайт, на котором размещались объявления о продаже детей. Молодые женщины, желавшие отказаться от своих малышей, предлагали их «приобрести» в нарушение установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда

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