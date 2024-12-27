Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург (Россия), сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 декабря 2024 года рассказали в авиакомпании.

«Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана – Екатеринбург в период с 28 декабря т.г. по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию», – говорится в распространенном сообщении.

В авиакомпании также отметили, что продолжат выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.