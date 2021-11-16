Казахстанская федерация футбола отказалась от госфинансирования

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин, комментируя разгромное поражение национальной сборной от Франции в последнем матче отбора на ЧМ-2022, рассказал о деньгах, выделявшихся федерации из государственного бюджета, об отсутствии резерва футболистов для сборной и о принятом решении отказаться от госфинансирования, передает Vesti.kz.

Крупнейший в истории проигрыш от французов Азамат Айтхожин связал с потерей многих ведущих игроков и в целом с отсутствием резерва национальной команды.

«На сегодняшний день стоит констатировать, что у нас нет резерва национальной команды. Те игроки, которые заменили лидеров команды, не готовы еще играть на международном уровне», — сказал Айтхожин.

Также он отметил, что суммы, которые выделялись федерации из государственного бюджета, гораздо скромнее тех, что фигурируют в общественных представлениях.

«Что касается критики общественности, то скажу открыто: в уходящем и предыдущем годах Казахстанская федерация футбола получила из государственного бюджета по 200 миллионов тенге, которые были направлены на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям: юношеские (U17, U19), молодежная U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женские, национальная, пляжная, а также футзальная сборные. О каких миллиардах идет речь?

С будущего года Казахстанская федерация футбола приняла решение отказаться от финансирования за счет государственных и квазигосударственных структур. Финансироваться организация будет за счет поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег.

Поэтому тем критикам и популистам, которые хотят сделать себе рекламу на волне неудач сборной, скажу: вы хотя бы попробуйте вникнуть в суть самой проблемы, изучите матчасть, прежде чем нести бред.

Футбол всегда был и будет жить в нашей стране. Это, несомненно, спорт номер один, которым живут миллионы людей. Естественно, чтобы вывести его на новый уровень, нужны годы и поддержка всех неравнодушных. Когда выигрывает сборная, вы забываете о той грязи, которую лили вчера на этих парней, и говорите, что всегда поддерживали их. Поэтому с командой нужно быть всегда — и в дни поражений, и в дни побед.

Также добавлю, что в ближайшее время вместе с главным тренером национальной сборной проведем встречу с ведущими спортивными журналистами, чтобы ответить на волнующие общественность вопросы», — цитирует Айтхожина сайт КФФ.

Напомним, сборная Казахстана завершила отбор на ЧМ-2022 на последнем месте группы D. В последней игре в Париже команда пропустила восемь безответных мячей от Франции.

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