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Казахстанская вакцина от коронавируса получила название

Новая казахстанская вакцина против коронавируса получила свое название, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Препарат NARUVAX C-19 разработан в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном университете. В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания на базе Национального научного центра особо опасных инфекций.

Отечественные вакцины против коронавируса в Казахстане разрабатывают две организации. Это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Международный центр вакцинологии при аграрном университете. В настоящее время ВОЗ зарегистрировала уже 4 вакцины-кандидата казахстанской разработки. Две из них сейчас проходят доклинические испытания на животных. Эксперименты проводятся на базе Научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Первый препарат получил название NARUVAX C-19.

«Эта вакцина субъединичная. Она приготовлена на основе синтетически полученных рекомбинантных белков. В данном случае речь идет о S-белке. И плюс один из важных компонентов этой вакцины — она имеет такой молочный цвет. Цвет придает специальный нано-эмульсионный масляный адъювант. Он предоставлен нашими партнерами французскими. Этот препарат используется в составе разных вакцин уже более чем в 20 странах. Следовательно, если мы добьемся положительных результатов уже не на лабораторных животных, а на людях, это облегчит процедуры регистрации данного препарата здесь. Да и вообще в любом месте в мире», — сказал руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов.

Руководит проектом молодой казахстанский ученый Кайсар Табынов. По словам специалиста, к настоящему времени получены обнадеживающие результаты. Они касаются иммуногенности препарата, то есть у него способность формировать долговременную защиту от инфекции. Вакцина дает так называемый T-клеточный иммунный ответ. Она не просто вырабатывает антитела к коронавирусу, но и заставляет ткани организма противодействовать ему на клеточном уровне. А второй по счету препарат получил название NARUVAX C-19/nano.

«Совместно с нашими партнерами из университета штата Огайо мы приготовили нановакцину. Приготовлена она на основе наночастиц различных полимеров. Это полимеры природные, биоразлагаемые и биосовместимые. То есть они, попадая в организм, легко поглощаются им и не остаются в организме. Главная особенность нановакцины в том, что ее не вводят в организм внутримышечно, а просто закапывают в нос. Таким образом возрастает безопасность и эффективность препарата, так как он уничтожает коронавирус уже в носоглотке, защищая слизистую оболочку и не позволяя ему попасть в кровь», — добавил он.

Доклинические испытания обеих вакцин планируется завершить до конца года. Если результаты будут положительными, еще один, финальный этап исследований будет проведен на приматах.

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