Казахстанская вакцина от «ковид» может появиться в конце апреля

Привиться казахстанской вакциной от «ковида» будет возможно не раньше конца апреля. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Алексей Цой. Причиной переноса срока стала подготовка заключительных результатов клинического исследования препарата, передает alau.kz

Вакцинация от коронавируса в Казахстане продолжается два месяца. За это время в регионы страны поступило всего 145 тысяч доз вакцины. Привитого населения пока не слишком много, ведь препарат начали применять лишь к определенным группам риска. Но уже сейчас в соц.сетях распространяют информацию о том, что в апреле казахстанцы могут ожидать массовую вакцинацию всех желающих. В свою очередь министр здравоохранения указал, что категории прививаемого населения действительно могут расшириться.

«В течение апреля планируется поставка дополнительно порядка 2,5 миллионов доз вакцин от различных производителей. Данные объемы вакцины позволяют максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против коронавирусной инфекции и доступность вакцинации лицам, желающим вакцинироваться»,- сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Определять группы людей, подлежащих вакцинации, будут главные санитарные врачи регионов. Но, как сообщил сан.врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, о массовой вакцинации желающих на нашей территории говорить несколько рано. Еще не все медики, педагоги и полицейские получили прививку от «ковида». Как только работу с этими группами риска завершат, а в область придет часть от будущей миллионной поставки доз вакцины, тогда можно будет говорить о дополнительном расширении категорий. Тем не менее, такой сценарий развития событий ожидают уже в апреле. Но тем, кто хотел привиться казахстанским препаратом, придется ждать дольше. Ведь заключительные результаты клинических исследований все еще не обнародованы.

«Казахстанская вакцина сейчас уже на выходе и мы планируем, что разрешим применение после получения документов. Ориентировочно это конец апреля. И здесь мы ожидаем, что разработчик внесет нам все документы по итогам проведенных клинических исследований»,- сказал Алексей Цой.

Пока в Казахстане продолжают применять российскую вакцину «Спутник V», в том числе карагандинского производства. Уже на этой неделе по областям распространят еще 150 тысяч доз вакцины, выпущенной в Караганде. Из них в нашу область поступит 4800 доз. Какой станет костанайская доля от апрельской миллионной поставки препарата, в том числе иностранного производства, пока не известно. Предварительно ожидается, что эти вакцины могут поступить как от российского, так и китайского производителя.

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