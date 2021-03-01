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Казахстанская земля не сдается в аренду и не продается: президент поставил точку в земельном вопросе

Фото Турара Казангапова

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На V заседании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев окончательно закрыл вопрос продажи земель иностранцам. Ранее глава государства неоднократно высказывался по этому поводу, сообщает www.nur.kz.

«Для нашего народа земельный вопрос всегда очень важен. Это прочная основа и священный символ нашей государственности. Я не раз говорил, что казахская земля не продается иностранцам. Поэтому я принял следующие конкретные решения. Во-первых, поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с долей иностранцев. Я решил, что это нужно срочно реализовать с помощью законодательной инициативы президента», — подчеркнул глава государства на заседании НСОД.

Для этого в порядке президентской законодательной инициативы Администрацией президента будет разработан соответствующий проект закона. Инициировав разработку данного документа в рамках своих полномочий, президент тем самым демонстрирует свой принципиальный настрой по законодательному оформлению этой нормы.

«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самый главный вопрос в земельной дискуссии закрыт. Остальные вопросы пользования сельхозземель должны быть рассмотрены в рабочем порядке в рамках Земельной комиссии, состав которой будет сформирован в месячный срок и начнет свою работу в конце марта», — написал помощник президента Ерлан Карин своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что, согласно действующим нормам, законопроект может инициироваться тремя способами: по законодательной инициативе правительства, по инициативе депутатов парламента и по инициативе президента. В каждом из случаев есть своя соответствующая процедура согласования.

Разработка законопроекта в рамках президентской инициативы позволит в короткие сроки законодательно оформить запрет по продаже и аренде земли иностранцам.

Отметим, продажа и аренда земли иностранцам волнует казахстанцев с 2009 года. Тогда стало известно о том, что китайцы предлагают взять в аренду 1 млн гектаров земель в Казахстане для посева сои и рапса. Данная новость привела к негативу со стороны общественности.

Позже данная инициатива была заморожена. Спустя семь лет, в 2016 году в Казахстане прокатилась волна земельных протестов, связанная с инициативой введения поправок в Земельный кодекс. Тогда МНЭ сообщил о том, что 1,7 миллионов гектаров земли сельхозназначения выставят на торги через аукционы.

Сначала это вызвало недовольство в социальных сетях. Позже оно переросло к призывам на выход к митингам протеста. Население было обеспокоено тем, что у иностранцев появится возможность покупать и брать в аренду земли. Было написано открытое письмом президенту Казахстана.

Результатом земельных протестов стал мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. Ряд должностных лиц подали в отставку или получили выговоры. Мораторий на некоторые положения Земельного кодекса заканчивается в декабре 2021 году. Еще в июле 2020 года Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в связи с этим необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Можно констатировать, что данный вопрос окончательно закрыт на прошедшем заседании Нацсовета.

Напомним, в Казахстане принят закон о космическом мониторинге, который выявляет неосвоенные и неэффективно занятые земли. Как ранее подчеркнул президент, «если у вас есть земля, вам нужно ее развивать».

Так, как показал анализ, в 2020 году из 12,8 миллиона гектаров неиспользуемых земель, выявленных в ходе инвентаризации, 7 миллионов гектаров были возвращены государству. При этом, это только показатели пилотного проекта, который проводился в четырех регионах страны: Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

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