Казахстанская земля никогда не будет продана — Токаев

Президент опубликовал статью «Независимость — самое дорогое» в газете Egemen.kz, в которой заверил, что казахстанская земля не передается иностранцам и никогда не будет продана, передает Tengrinews.kz.
«Казахстан — единое государство. Наша страна не делится на южную, северную, западную и восточную. Это лишь условные названия, указывающие направление. В 2018 году Указом Президента Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. Народ единодушно поддержал решение восстановить историческую справедливость. Ведь не только город в летописях, но и весь край издревле называли Туркестаном. Эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране. Мы серьезно относимся к таким шагам», — написал Президент.
Глава государства также остановился на земельном вопросе.
«Это общеизвестный и неоспоримый факт, что казахстанская земля не передается ни одному иностранцу и никогда не будет продана. Это должно быть твердо заложено в сознании каждого гражданина», — указал Президент.
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