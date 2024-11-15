Казахстанские авиакомпании перевезли миллионы пассажиров за четыре месяца





Авиационная отрасль Казахстана продолжает демонстрировать стабильность и высокий уровень соответствия международным стандартам. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Казахстан вошел в топ-20 стран по версии ИКАО

По словам министра, в стране полностью сформирована необходимая институциональная база в авиационной сфере.

Уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана достиг 95,7%, а показатель безопасности авиакомпаний составил 82%. Благодаря этим результатам республика вошла в число 20 лучших государств мира по оценке Международная организация гражданской авиации.

Авиакомпании перевезли более 4 млн пассажиров

В 2025 году казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров. Аэропорты страны за этот период обслужили 32 млн человек и обработали 173 тысячи тонн грузов.

За первые четыре месяца 2026 года внутренний пассажиропоток сохранился на прежнем уровне и превысил 4 млн человек.

На грузоперевозки повлияла ситуация на Ближнем Востоке

В сегменте грузовых авиаперевозок зафиксировано снижение. По словам министра, причиной стала ситуация на Ближнем Востоке, из-за которой временно приостановили около 80 рейсов в неделю. Это составляет более 10% от общего объема авиаперевозок.

Сокращение рейсов повлияло не только на грузоперевозки, но и на международный пассажиропоток, а также работу аэропортов.

В Казахстане создают систему авиационной безопасности до 2050 года

Для дальнейшего повышения безопасности в стране уже создан Центр расследования авиационных происшествий. Кроме того, к работе Авиационной администрации привлечены международные эксперты.

Совместно с Международная организация гражданской авиации разрабатывается Генеральный план развития авиационной отрасли Казахстана до 2050 года. Его планируют принять до конца текущего года.

Пенсия и переезд: Конституционный суд сделал важное заявление для казахстанцев Конституционный суд Казахстана рассмотрел нормы Социального кодекса и правил назначения пенсионных выплат после обращения одного...

Суд в Костанае наказал родителей за нахождение детей на опасном объекте Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел административное дело в отношении двух родителей,...