В Минздраве высказались о «капельницах Золушка» и препаратах для похудения





Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов прокомментировал популярные в социальных сетях «детокс-капельницы», процедуры по «чистке печени» и использование препаратов для похудения, передает zakon.kz

«Чистки печени» не существует

По словам Тимура Муратова, с медицинской точки зрения такого понятия, как «чистка печени», не существует.

Он отметил, что при заболеваниях печени, таких как стеатогепатоз или фиброз, одной капельницей проблему решить невозможно.

«Нужно полностью менять образ жизни. Одной капельницей адеметионина или “Золушки” не поможешь», — пояснил вице-министр.

При этом он добавил, что препараты, используемые в подобных процедурах, официально допущены к применению, поэтому считаются безопасными. Однако доказанной эффективности у таких «детокс-процедур» нет.

В Минздраве прокомментировали препараты для похудения

Во время брифинга журналисты также подняли вопрос о препаратах группы GLP-1, которые применяют для снижения веса. Среди них были названы Оземпик, Манджаро и Трулисити.

По словам Тимура Муратова, эффективность и безопасность этих препаратов доказаны, а часть из них официально зарегистрирована в Казахстане и продается в аптеках.

Минздрав предупредил о сером импорте

При этом в Минздраве подчеркнули, что ведомство не может гарантировать качество препаратов, которые ввозятся в страну нелегально и без маркировки.

Такие средства, по словам вице-министра, должны изыматься из оборота.

Он также отметил, что жалоб на незарегистрированные препараты группы GLP-1 в Министерство пока не поступало.

Препараты для диабета не советуют использовать только ради похудения

Тимур Муратов добавил, что некоторые препараты имеют двойное назначение — помогают контролировать уровень сахара и одновременно способствуют снижению веса.

Однако использовать их исключительно ради похудения, по мнению вице-министра, не совсем правильно.

«Худеть нужно естественным образом», — подчеркнул он.

Казахстанские авиакомпании перевезли миллионы пассажиров за четыре месяца Авиационная отрасль Казахстана продолжает демонстрировать стабильность и высокий уровень соответствия международным стандартам. Об этом на...

Пенсия и переезд: Конституционный суд сделал важное заявление для казахстанцев Конституционный суд Казахстана рассмотрел нормы Социального кодекса и правил назначения пенсионных выплат после обращения одного...

Суд в Костанае наказал родителей за нахождение детей на опасном объекте Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел административное дело в отношении двух родителей,...