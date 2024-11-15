Пенсия и переезд: Конституционный суд сделал важное заявление для казахстанцев





Конституционный суд Казахстана рассмотрел нормы Социального кодекса и правил назначения пенсионных выплат после обращения одного из судов. Поводом стали сомнения в том, что требование о постоянном проживании в Казахстане соответствует Конституции, передает zakon.kz

В чем заключалась суть спора

Речь шла о положениях, согласно которым пенсионные выплаты могли прекратить или отказать в их назначении гражданам Казахстана, выехавшим на постоянное место жительства за границу.

По мнению заявителей, такие нормы ограничивали право граждан на социальное обеспечение.

Что разъяснил Конституционный суд

Конституционный суд указал, что сам факт проживания за пределами страны не может лишать гражданина права на пенсионное обеспечение. В решении отмечается, что граждане Казахстана сохраняют все конституционные права и гарантии даже после переезда в другую страну.

При этом суд пояснил: нормы Социального кодекса не противоречат Конституции, если понимать их так, что прекращение выплат возможно только в отношении тех категорий лиц, для которых требование о проживании в Казахстане изначально предусмотрено законом.

Какое решение принято

Конституционный суд постановил, что при назначении государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту к гражданам Казахстана не должно предъявляться обязательное требование о постоянном проживании на территории страны, если соблюдены остальные условия.

Также соответствующими Конституции признаны положения Социального кодекса и правил назначения выплат — с учетом данных судом разъяснений.

Что будет дальше

Правительству рекомендовано в течение года подготовить изменения в Социальный кодекс с учетом правовых позиций Конституционного суда.

Нормативное постановление вступило в силу 18 мая, является окончательным и обжалованию не подлежит.

