В Казахстане изменят систему выдачи бесплатных лекарств





Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказал о планах изменить подход к обеспечению казахстанцев бесплатными лекарствами. По его словам, сегодня бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение получают около 3,4 миллиона человек. Однако не все препараты, закупаемые государством, в итоге используются пациентами, передает zakon.kz

В связи с этим в Казахстане начали переход к системе персонифицированных заявок. Планируется, что пациенты будут получать именно те лекарства, которые назначил лечащий врач.

Внедряют цифровую платформу

Для реализации новой системы создаётся цифровая платформа и механизм мониторинга с участием «СК-Фармации», медицинских организаций и врачей.

Как отметил Тимур Муратов, завершить переход на новый формат планируют уже в этом году, а с 2027 года пациенты смогут получать препараты по индивидуальным назначениям.

Систему адаптируют под хронических больных

В Минздраве пояснили, что амбулаторное лекарственное обеспечение в первую очередь предназначено для пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми болезнями, гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом.

По словам вице-министра, для таких пациентов особенно важно регулярно принимать лекарства, чтобы избежать осложнений и госпитализации.

Новая система позволит врачам подбирать терапию индивидуально — с учётом сопутствующих заболеваний, возраста, веса и других особенностей пациента. После этого препараты будут закупаться и предоставляться в необходимом объёме на протяжении года.

