Суд в Костанае наказал родителей за нахождение детей на опасном объекте





Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел административное дело в отношении двух родителей, которых признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщили в суде, 2 мая 2026 года около 19:00 несовершеннолетние девочки 2011 и 2012 годов рождения находились на железнодорожном мосту на 287 километре участка Костанай — главный. Этот объект относится к зоне повышенной опасности. Родители не обеспечили безопасность детей и допустили их нахождение в опасном месте.

В отношении родителей было возбуждено административное дело по части 1 статьи 127 КоАП РК — за неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию и защите прав и интересов несовершеннолетних.

Во время судебного заседания оба родителя полностью признали свою вину.

Суд учёл материальное положение семьи и тот факт, что родители самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. В связи с этим размер штрафа был снижен на 30%.

Постановлением суда каждому из родителей назначен административный штраф в размере 30 275 тенге.

