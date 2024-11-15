Суд в Костанае наказал родителей за нахождение детей на опасном объекте

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел административное дело в отношении двух родителей, которых признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.
Как сообщили в суде, 2 мая 2026 года около 19:00 несовершеннолетние девочки 2011 и 2012 годов рождения находились на железнодорожном мосту на 287 километре участка Костанай — главный. Этот объект относится к зоне повышенной опасности. Родители не обеспечили безопасность детей и допустили их нахождение в опасном месте.
В отношении родителей было возбуждено административное дело по части 1 статьи 127 КоАП РК — за неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию и защите прав и интересов несовершеннолетних.
Во время судебного заседания оба родителя полностью признали свою вину.
Суд учёл материальное положение семьи и тот факт, что родители самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. В связи с этим размер штрафа был снижен на 30%.
Постановлением суда каждому из родителей назначен административный штраф в размере 30 275 тенге.
