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Казахстанские блогеры потеряли десятки тысяч подписчиков за ночь

12 октября стало известно, что казахстанские пользователи Facebook потеряли большую часть своих подписчиков, сообщает zakon.kz.

К примеру, у Алишера Еликбаева было больше 40 тыс. подписчиков – стало 9,7 тыс. У правозащитника Джохара Утебекова – с 61 тыс. до 9,7 тыс. На Бейбита Алибекова было подписано 26 000 человек, а сейчас – 9,6 тыс.

Также потерял своих подписчиков общественный деятель Арман Шураев. У него было 60 тыс. подписчиков стало 4,8 тыс.

У продюсера Баян Алагузовой было 31 тыс., стало 9,6 тыс.

Та же участь настигла российских и украинских блогеров.

Также пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг. На него было подписано 119 млн человек, а сейчас – около 10 тыс.

Официальных комментариев пока не поступало.

4 марта Роскомнадзором РФ было принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории России.

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