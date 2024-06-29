Казахстанские дети погибли в Кыргызстане из-за схода селя

28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошел разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, который привел к жертвам среди населения и туристов, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски еще двоих.

«В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасательные службы кыргызской стороны. Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями. Нашим Посольством в Кыргызстане родственникам погибших детей оказывается вся необходимая помощь. Данная трагедия на особом контроле у Министерства иностранных дел РК».

Пресс-служба МИД РК

Как уточняется, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого были обсуждены обстоятельства чрезвычайного происшествия и взаимодействия соответствующих государственных органов обеих стран

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.