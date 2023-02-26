Казахстанские грузоперевозчики боятся остаться без работы из-за новых правил выезда за границу

Казахстанские грузоперевозчики боятся остаться без работы.

Люди говорят, что новые правила, которые вступили в силу 20 февраля, ущемляют их права, сообщает otyrar.kz.

Предприниматели просят пересмотреть срок действия иностранных бланков-разрешений, которые дают возможность выезжать за рубеж, передает informburo.kz. Их теперь будут давать на время, но вернуться вовремя водителю могут помешать погодные условия, поломки, очереди на границе. Да и получить эти разрешения теперь непросто.

«Должны предоставить документы за предыдущие два года, но мы понимаем, что не все машины, не все водители, не все хозяева могут предоставить эти документы за два года, потому что они их не хранили.Поучается, что эта машина дальше Казахстана никуда не уйдет», – говорит предприниматель Людмила Уснова.

Грузоперевозчики просят изменить пункт, запрещающий предпринимателю иметь больше одной компании, оставить единые карточки допуска к международным перевозкам и убрать сертификацию экологического класса безопасности транспорта, за который придётся платить дополнительно. По вступившим в силу правилам, новые грузовые автомобили, которые привезли в Казахстан, не могут работать за пределами страны в течение двух лет. С этим предприниматели и водители также не согласны.

«У всех водителей дорогостоящие машины, купленные в кредит, они стоят в залоге в банке. Мы эти кредиты не сможем оплачивать, передвигаясь по Казахстану. Перевозка из Шымкента в Алматы или обратно стоит 80 тысяч, этого даже на топливо не хватает, не говоря о запчастях», – пояснил водитель Махмуд Таштемиров.

Кроме того, все документы госорганов предприниматели обязаны заверять нотариально, это тоже лишние расходы, которые лягут дополнительной ценой на продукты, лекарства, одежду.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития считают, что новые правила должны структурировать работу отрасли и помочь избежать случаев мошенничества.

«Предусмотрены нормы, направленные на развитие и защиту рынка отечественных и международных перевозок грузов. Реализация этих правил позволит исключить дефицит иностранных разрешений и недобросовестных компаний с рынка международных перевозок, в том числе исключить теневой рынок иностранных перевозок», – говорит руководитель управления комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жасулан Маралбаев.

Грузоперевозчики собрали подписи, чтобы внести предложение об изменении приказа. Письмо направили в администрацию президента, генпрокуратуру и несколько министерств.

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