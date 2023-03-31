Казахстанские фуры попали в массовое ДТП в России

ДТП стало причиной автомобильной очереди на границе Казахстана и России.

На 143 километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте аварии организовано реверсивное движение.

«Водитель автомобиля «КАМАЗ» совершил наезд на стоящей автомобиль «Газель». После чего „Газель“ совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем HOWO, после чего «КАМАЗ» совершил наезд на автомобиль Mercedes с полуприцепом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в ДТП пострадал водитель «Газели». Он был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщили 30 марта водители грузовиков, которые намеревались выехать в РФ, на территории Костанайской области, у погранпоста «Кайрак», они застряли на несколько часов. Как выяснилось, причиной образовавшейся пробки стала авария на территории России возле пункта пропуска «Бугристое». По сообщению сайта ura.new, на трассе Челябинск-Троицк столкнулись четыре автомобиля, водитель одного из них пострадал и был госпитализирован. Из-за массового ДТП пропуск транспорта на сопредельном пункте «Бугристое», замедлился, что привело к полному заполнению дороги ведущей в РФ, расположенной на нейтральной полосе.

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