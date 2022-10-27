Казахстанские колледжи готовятся к сокращению числа студентов на заочных отделениях

Из перечня специальностей, которые можно было получить на заочке, исключены физические и математические науки, системы информационной безопасности, ряд специальностей химической инженерии, электротехники, механики и металлообработки, производственных и обрабатывающих отраслей.Такое решение в Министерстве просвещения объясняют просто: заочное обучение не лучшим образом сказывается на качестве знаний.

В казахстанских колледжах скоро станет меньше заочных специальностей. Будущим технологам, строителям автомобильных дорог и зоотехникам нужно будет обязательно посещать пары в колледже. Изменения грядут уже в новом учебном году. Такое решение приняли в минестерстве просвещения. Каждый год число заочных специальностей заметно сокращается. Коснулись изменения и специальностей образования.

«На сегодняшний день мы имеем одну единственную группу на заочном отделении на третьем курсе. Мы проводим доучивание воспитателей дошкольного обучения. 31 человек в этом году будут завершать заочное отделение.

На сегодняшний день всего по 23 специальностям министерством просвещения разрешено обучение по заочной форме обучения. Нашего колледжа это не касается, поэтому мы заочное отделение у себя закрываем»,- говорит директор Костанайского педагогического колледжа Галия Уразамбетова.

Заочная форма обучения, по словам Галии Уразамбетовой, не дает качественных навыков. Как результат — выпускники сталкиваются с недостатком практических знаний, и не могут найти работу. Так, теперь заочно получить образование можно будет по специальностям: библиотекарь, агроном, фельдшер, электрика и металлурга, артистов цирка, хора, народного пения и т.д. В общей сложности это 23 специальности.

«Конечно, качество образования на заочном отделении всегда оставляло желать лучшего. Это конечно нацеленно на людей работающих людей. Для нас, для учителей закрытие заочки, я считаю во благо. Потому, что требования родителей, требования общества, требование самого министерства к учителю очень высокие. Поэтому качество образования должно быть очень высоким»,- говорит директор колледжа.

Главный плюс заочного обучения в том, что учебу можно легко совмещать с работой. 90% изучения материала самостоятельное. Работу по сокращению заочных специальностей минестерство проводит поэтапно. Поэтому, не исключено, что их число сократится еще. А те студенты, которые поступили на заочку и обучаются по старым правилам, изменения не коснутся.

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