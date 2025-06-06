Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Курбан айт
Дорогие соотечественники!
Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие!
В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа.
Курбан айт – праздник взаимопонимания и согласия. Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей. Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан.
Пусть сбудутся все светлые пожелания, высказанные в эти дни!
Желаю благополучия каждой семье!
С праздником Курбан айт!
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