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Казахстанские поликлиники будут получать больше денег на отдельные виды медпомощи по ОСМС

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения вводит новые правила для улучшения ситуации с финансированием медицинской помощи.

Казахстанские поликлиники будут получать больше денег за детскую реабилитацию, пульмонологию, педиатрию и другие виды медуслуг. Также планируется снять линейную шкалу на консультативно-диагностические услуги, сообщает пресс-служба Минздрава, передает informburo.kz

Приняты следующие решения: 

  • Снять линейную шкалу с соисполнителей.
  • Произвести оплату исполненных объёмов по консультативно-диагностическим услугам за февраль-март за счёт дополнительного финансирования после мониторинга обоснованности оказанных услуг.
  • Повысить тарифы по отдельным направлениям медпомощи.

«Одной из проблем на уровне оказания консультативно-диагностической помощи стало перепотребление данных услуг. Первая причина связана с их передачей на соисполнение, когда в некоторых медицинских организациях до 80% объёма услуг передаётся сторонним организациям, что повышает риски долговых обязательств у основных поставщиков Фонда медстрахования», – пояснили в ведомстве.

Усугубляют ситуацию приписки, гипердиагностика, отсутствие у государственных организаций амбулаторно-поликлинической помощи, стремление развивать на своей базе оказание лабораторно-диагностических услуг, консультаций узких специалистов.

Для сдерживания перепотребления при лимитированном бюджете Минздрав внедрил контроль за финансовыми потоками, линейную шкалу на консультативно-диагностические услуги с 1 февраля, что вызвало недовольство поставщиков и соисполнителей медицинских услуг.

«Для обеспечения оказания бесперебойной стационарной помощи Министерством совместно с Фондом медстрахования будут рассмотрены меры по снятию линейной шкалы с экстренной травматологии и родов в многопрофильных больницах, с дополнительным финансированием из резервных источников для покрытия расходов на лечение экстренных случаев. Кроме того, планируется повышение тарифов по отдельным направлениям медпомощи: детская реабилитация, пульмонология, педиатрия», – добавили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве также учли долги больниц и разработали планы по их погашению. В сельском здравоохранении намерены применять дифференцированный повышающий коэффициент.

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