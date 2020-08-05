Казахстанские поликлиники незаконно получили более 75 миллионов тенге

Казахстанцы жалуются на приписки в приложении Damumed. Судя по электронным записям, взрослые и дети активно посещают врачей, сдают анализы и получают лекарства. Но по факту многие в поликлиниках не были, передает BaigeNews.kz со ссылкой на «Первый канал «Евразия».

На приложение Damumed все чаще жалуются казахстанцы. По их словам, в рамках информационной системы на прием приглашают давно умерших людей, а женщины, не ждущие ребенка, внезапно становятся чуть ли не многодетными матерями.

«Оказалось, меня лечат в приложении Damumed! Я прям активно на прием ходила, они меня активно лечили! «Как я себя сейчас чувствую?» – вопрос к тем, кто меня лечит. Вы по моим постам заполняете чек-лист? Damumed, прочитайте, пожалуйста, комментарии. У вас пациенты в приложении беременеют, прерывают беременность, полгода не живут в стране, но посещают узких специалистов, имеют здоровые почки, после того, как в результате онкологии их потеряли», — написала Арай Ордабаева на своей странице в социальной сети.

За каждый прием мнимого больного поликлиники и больницы получают деньги. На ситуацию резко отреагировал заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко.

«Это крайнее безобразие, которое требует незамедлительной реакции со стороны Комитета экономических расследований Минфина, а также реакции со стороны руководителей ФОМС. Раньше кому надо в Минздраве строго это контролировалось. Сейчас в ФОМСЕ сотрудников стало больше практически в несколько раз. Руководитель ФОМСа получает зарплату чуть ли не в два раза больше, чем министр здравоохранения, а на организацию контроля, воли или желания, или организованности не хватает», — возмутился Владимир Божко.

На запрос телеканала в Минздраве сообщили, что договор с владельцами мобильного приложения каждая больница составляет по отдельности. Спрашивать нужно с конкретной поликлиники.

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