USD 419.91
EUR 509.14
RUB 5.73
  1. Home
  2. Новости
  3. Казахстанские призывники могут освободиться от армии онлайн

Казахстанские призывники могут освободиться от армии онлайн

Vinkmag ad

Казахстанские призывники теперь могут освободиться от армии или получить отсрочку онлайн. На портале электронного лицензирования elicense.kz стали доступны услуги по освобождению от армии и предоставлению отсрочки от призыва, передает Tengrinews.kz.

«Для получения этих услуг раньше нужно было идти в военкомат. Мы оптимизировали этот процесс совместно с Министерством обороны РК, чтобы призывники могли не выходя из дома получить освобождение от призыва или отсрочку в режиме онлайн. Услугу можно получить бесплатно в течение пяти рабочих дней», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

Для получения услуг необходимо авторизоваться на портале elicense.kz, во вкладке «Безопасность» выбрать из списка нужную услугу и государственный орган. Далее, заполнив представленные и дополнительные поля и указав причину отсрочки или освобождения, а также место состояния на воинском учете, и загрузив электронные копии документов, необходимо подписать заявление с помощью ЭЦП.

Призывная комиссия рассматривает заявление с приложенными файлами и выносит заключение об освобождении от призыва на воинскую службу или предоставлении отсрочки от призыва либо мотивированный отказ в оказании государственных услуг.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В преддверии Дня Независимости костанайские полицейские посетили семьи погибших сотрудников при исполнении
Следующая новость

Трубы установили, а газ не дали. Жители района в Костанае пожаловались на отсутствие газа в домах