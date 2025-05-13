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Казахстанские родители будут получать уведомления о школьном питании онлайн

— Сегодня, 09:58
Изображение для новости: Казахстанские родители будут получать уведомления о школьном питании онлайн

pixabay.com

В Казахстане упрощается доступ к информации о бесплатном и льготном питании для школьников и студентов колледжей, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь извещения о предоставлении питания будут поступать через цифровой сервис «социальный кошелёк», что позволит родителям и учащимся оперативно получать данные без бумажной волокиты.

Поправки внесены в правила оказания госуслуги по предоставлению бесплатного питания определённым категориям обучающихся, согласно приказу министра просвещения от 30 апреля 2025 года № 99.

Новая система уведомлений обеспечит более прозрачный и удобный способ учёта и получения информации — как в школах, так и в колледжах. Власти уверены: переход к цифровому формату повысит доступность и эффективность социальной поддержки для семей с детьми.



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