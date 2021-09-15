Казахстанские родители возмущены требованием школ и детсадов пройти перепись населения

egov.kz
В Казахстане родители школьников и воспитанников детских садов получают требования от учителей и воспитателей предоставить отчет о прохождении переписи населения, сообщает zakon.kz.
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Подобные сообщения распространяются в социальных сетях.
Учителя просят оперативно ответить на вопросы и предоставить номер уведомления. Они отмечают, что это является «распоряжением».
В свою очередь, в Министерстве образования и науки (МОН) прокомментировали законность подобных заявлений.
В приказе МОН таких требований нет, — уточнили в пресс-службе.
Официальный представитель Бюро национальной статистики отметил, что со стороны Бюро таких требований также нет.
Мы со своей стороны такие требования не выдвигаем, — заявили в ведомстве.
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