Казахстанские родители возмущены требованием школ и детсадов пройти перепись населения

В Казахстане родители школьников и воспитанников детских садов получают требования от учителей и воспитателей предоставить отчет о прохождении переписи населения, сообщает zakon.kz.

Подобные сообщения распространяются в социальных сетях.

Учителя просят оперативно ответить на вопросы и предоставить номер уведомления. Они отмечают, что это является «распоряжением».

В свою очередь, в Министерстве образования и науки (МОН) прокомментировали законность подобных заявлений.

В приказе МОН таких требований нет, — уточнили в пресс-службе.

Официальный представитель Бюро национальной статистики отметил, что со стороны Бюро таких требований также нет.

Мы со своей стороны такие требования не выдвигаем, — заявили в ведомстве.

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