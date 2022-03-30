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Казахстанские школьники будут учиться летом

inform.kz

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Как сообщила на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования РК Гульмира Каримова, работа летней школы продлится с 26 мая по 17 июня для учащихся 1—8-х классов и 10-х классов.

Учащиеся 9-х и 11-х классов в это время будут сдавать итоговые экзамены.

Четвертая четверть, которая наступит через считаные дни, продлится восемь недель и впервые с начала пандемии пройдет в традиционном формате.

«Во всех школах возвращается кабинетная система, отменяется социальная дистанция, масочный режим и Ashyq для родителей», — рассказала Каримова.

Для повышения качества образования и восполнения пробелов в знаниях учащихся ждет летняя школа. Но не всех, передает «Экспресс К».

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