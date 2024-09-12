Казахстанские школы могут самостоятельно устанавливать длительность уроков

Каждая школа может самостоятельно устанавливать количество часов для обучения учеников. Об этом сказал министр просвещения Гани Бейсембаев, передает informburo.kz

Он напомнил, что до 2021 года длительность уроков составляла 40 минут, после – 45 минут.

«Сейчас мы рассматриваем новые стандарты среднего образования, где как раз учитываются время и предметы, которые будут преподавать. С 2026 года эти изменения мы планируем внести. В принципе сейчас уже в каждой школе в зависимости от учебного плана определяется количество занятий, которые проводят. Здесь есть несколько вариантов учебных планов. На основе этого плана внедряется количество часов», – пояснил министр.

На вопрос журналиста – есть ли возможность у школ сократить количество уроков, министр ответил утвердительно.

«Приказом министерства школы могут сами это урегулировать. Не по 7-8 уроков. В начальных классах время уроков можно сократить до 35 минут, а после четвёртого до 40», – заключил Бейсембаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.