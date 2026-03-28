Казахстанские студенты смогут получить двойной диплом с университетом США

Казахстанские студенты получат шанс обучаться по программам двойного диплома — с выдачей казахстанского и американского документов об образовании. Такая возможность появится благодаря сотрудничеству Академии гражданской авиации и Kent State University, сообщает BAQ.kz.
Соответствующий меморандум уже подписан. Он предусматривает запуск совместных образовательных программ, а также развитие студенческих обменов.
Одним из ключевых направлений станет внедрение системы двойных дипломов. Студенты смогут проходить часть обучения за рубежом, получая международный опыт и расширяя профессиональные перспективы.
Кроме того, стороны планируют развивать академическую мобильность и рассматривают создание Международного авиационного университета.
Образовательные программы будут модернизированы с учетом мировых стандартов и требований авиационной отрасли. Особый акцент сделают на подготовке специалистов в современных направлениях, включая беспилотные технологии.
Ожидается, что сотрудничество повысит уровень подготовки кадров и откроет выпускникам новые возможности для трудоустройства как в Казахстане, так и за его пределами.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.