Казахстанские учителя и библиотекари возмущены проверками в школах

Скандал с продлением учебного года в школах набирает новые обороты, а все из-за проверок, которые учинило Минпросвещения РК. Из-за якобы жалоб в министерство, Департамент по обеспечению качества образования будет контролировать проведение уроков в школах вплоть до 31 мая. Проверят и библиотекарей, которым до конца месяца запрещено собирать книги. Однако нововведения пришлись не по душе учителям, библиотекарям и родителям школьников. Их недовольство выслушал корреспондент Press.kz.

24 мая председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК Ернур Дауенов напомнил казахстанским школам, что завершение учебного года регулируется приказом №88 от 10 апреля 2023 года «Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования». По этому приказу учебные занятия в школах, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, завершаются 31 мая 2023 года, что означает прохождение учебной программы включительно до последнего дня.

Все уроки должны проходить согласно календарно-тематическому планированию с использованием учебников и других методических материалов. Департаментами по обеспечению качества ведется мониторинг образовательного процесса на предмет исполнения приказа Министерства. В настоящее время выявлены факты сбора учебников в школах №80 в Шымкенте, №52 в Актобе. В случае обнаружения нарушения требований приказа руководители организаций образования будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметил Дауенов.

Он также напомнил библиотекарям, что сбор и сдача учебников допускается только после завершения учебного года, то есть 31 мая.

Таким раскладом возмутились учителя, библиотекари и родители учеников. Вот только часть из них согласилась дать комментарий анонимно, чтобы позже на них не объявляли «охоту на ведьм» и чтобы не пострадала школа.

Так учитель алматинской школы заявила, что дополнительная неделя обучения просто не нужна, так как школьную программу дети уже освоили и, по большому счету, оценки им выставлены.

Сейчас наши дети, конечно, не слоняются без дела. Мы, учителя, пытаемся их чем-то занять: кто-то тесты составит, кто-то викторины среди своих проведет. Однако школьная программа окончена, и сейчас нам только и приходится, как говорит министр просвещения, проявлять мастерство, выкручиваться и занимать детей. Но ведь это нелогично. Также, при продлении учебного года, никто не учел климат в котором мы живем и условия, в которых учатся дети. У нас очень много переполненных школ, которые принимают учеников в две смены. В классе до 35-40 учеников. Они сидят в школьной, совсем не легкой, форме, потные. В классах, действительно, нечем дышать. Проветривания, когда ветра нет и стоит невыносимая жара, не помогают. Наши школы не оборудованы кондиционерами. Наши дети не ходят в чем хотят, в летней одежде, как американские. У нас на окнах нет светотражающих панелей. В классах даже не по 15-20 учеников, — заметила учитель.

Преподаватель заявила, что международные стандарты образования, на которые ссылается министерство, это хорошо, это необходимо. Однако, может, прежде нужно создать условия для учеников и учителей. Ведь помимо школьников в душных кабинетах проводят уроки учителя, некоторые вплоть до вечера, и не прийти на урок, прогулять, они не могут.

Учитель столичной школы заявила, что школы, вместе с администрацией, учителями и учениками уже порядком замучили.

Каждый новый министр приходит со своими нововведениями. Некоторые из них, действительно, необходимы и внедряются во благо общества. Но некоторые, как продление учебного года — популистские. Мы, если честно, уже не успеваем за реформами в системе образования. Нам постоянно говорят, что мы должны: должны соответствовать международным стандартам, должны идти в ногу со временем. И, это, конечно, все правильно. Но кто и что должен нам? Нас уже замучили реформами. А теперь и эти проверки. Для чего? Тем более сейчас конец учебного года, радость, праздник. Мы радуемся, что дети наши выросли на еще один год, с предвкушением ждем, когда выпускники, как птенцы наши, вылетят из гнезда. А тут проверки. Чтобы что? Чтобы было кого прилюдно наказать, чтобы было неповадно? Нам просто испортили праздник, — заявила преподаватель.

Возмущаются и библиотекари, которым запретили вплоть до 31 мая собирать книги. Так библиотекарь школы-лицея №71 Нурсулу Ахметова рассказала о необходимости собирать учебники заранее.

Считаю, что учебники необходимо собирать заранее. Со мной согласятся и библиотекари, и учителя. Мы ведь не просто принимаем учебники — посчитал и поставил. Их ведь нужно привести в порядок на следующий учебный год. За период учебного года ученики умудряются и порвать, и оставлять записи, отметины, рисунки — это же дети. Оставшуюся неделю до окончания учебного года учителя свободно справляются без учебников. Наши учителя кроме стандартного бумажного учебника используют электронный, дополнительный материал, всевозможный раздаточный материал. Это даже хорошо — есть место творчеству, — заявила Ахметова.

Еще один библиотекарь, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что учебники собирали заранее всегда.

Оценки ведь не выставлялись раньше 25 мая или сейчас 31 мая. Оценки выставляются раньше. Учебную программу проходят обычно к 20 мая. После этого, пока ученики в школах и не разъехались, мы собираем учебники. Вы представьте, если школа в две смены, а в каждом классе по 30-40 учеников. В моей школе около трех тысяч учеников обучается. Это мне с каждого класса нужно собрать учебники, проверить их, выявить недостачу, если она есть. Принять учебники не так просто, как считает Минпросвещения РК. Поэтому мы, библиотекари, устанавливали график приема книг. В деть мы принимали от 20-30 классов. Это тяжело. Под конец дня приходишь домой никакая. Еще потом нужно ведь привести учебники в соответствие и оформить отчет, который всегда просят в Управлении образования, — сказала библиотекарь.

Библиотекарь также отметила, что собирать учебники после 31 мая — нереально, ведь дети, уставшие от учебы, разъедутся кто куда и никто не будет думать о сдаче учебников. Так, они могут потерять большое количество книг, времени и нервов. Воспользовавшись случаем, библиотекарь заявила, что если в Минпросвещения РК считают, что они просто выдают и принимают книги, то это не так. Они просят принять статус библиотекаря и приравнять их к педагогам, так как они играют важную роль в воспитании и становлении подрастающего поколения.

Так как министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявляет, что у ведомства одна цель — это качественное образование, соответствующее мировым стандартам, корреспондент Press.kz связался с американским преподавателем, которая переехала из Казахстана и может сравнить методы обучения.

Американские школы учатся по разным календарным планам. Школа, в которой я работаю, заканчивает обучение 26 мая. Начало учебного года было с 4 августа. Здесь стараются не загружать детей и держать обучение наряду с отдыхом в балансе. Здесь нагрузки у учителей в 100 раз меньше и нет никакой бумажной волокиты. Здесь с 1 по 8 класс ELA -English Language Art, Maths, Social Science, Specials- Physical Education, Music, Painting, etc. Enrichment. Всего лишь пять предметов. Время всегда есть для планирования, — отметила преподаватель.

Она также выразила сожаление, что казахстанское министерство просвещения гонится за международными стандартами, но при этом не задумывается о времени и нагрузке на детей, учителей и родителей.

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