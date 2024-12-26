Международным транспортным компаниям приходится увольнять казахстанских водителей из-за изменений в законодательстве. Об этом заявила мажилисмен Юлия Кучинская, передает LS.

По ее словам, к депутатам обратилась зарубежная компания, желающая трудоустроить у себя казахстанцев.

«Но на деле это оказалось непросто и даже невозможно. Если за рулем авто с иностранными номерами находится водитель с казахстанским паспортом, то машину нельзя считать участником международного движения. Требуется регистрация в РК. А значит, нельзя ездить по дорогам официально. Но для транзитных машин это не решение, когда надо регистрировать машину. Получается, что казахстанцев просто увольняют из иностранных компаний-перевозчиков», –отметила она.

Сложившаяся ситуация не позволяет местным жителям хоть как-то участвовать в растущем сегменте экономики, добавила мажилисмен.

«Исходя из этого, мы предложили уточнение в закон о дорожном движении в ст. 65. Согласно поправкам, если гражданин Казахстана официально нанят на работу в зарубежную компанию, то он может управлять транспортным средством. Сейчас же, когда местный водитель на иностранной машине проезжает по стране, его останавливают, штрафуют и забирают авто на штрафстоянку», – пояснила она.

На это министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в законодательстве нет никаких ограничений, о которых рассказала депутат.

«Перепроверим и доработаем. Вообще для признания компании участником международного движения обязательным условияем является, чтобы за рулем одной из машин был казахстанский водитель», – ответил он.

Однако зампредседателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев подтвердил наличие таких требований по регистрации.

«Когда эта норма принималась, все частные извозы регистрировали свои праворульные машины на граждан России, а в Казахстане управляли по договорам трудовому и аренды, поэтому беспрепятственно здесь эксплуатировались. В связи с этим были инициированы данные изменения. Мы готовы изучить их заново и рассмотреть на рабочих группах», – резюмировал он.

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