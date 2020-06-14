Казахстанские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

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Парадный расчёт военнослужащих десантно-штурмовых войск ВС Казахстана прибыл в Россию для участия в военном параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает informburo.kz
Самолёт с участниками парада приземлился на военном аэродроме «Чкаловский» вблизи Москвы. В период подготовки казахстанцы будут проживать в военном санатории «Звенигородский».
Для безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за пределы санатория, кроме тренировок.
Перед отправкой в Москву все военные сдали ПЦР-тесты на коронавирус. До самого дня парада на коронавирус их будут проверять каждые три дня.
«Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты», – говорится в сообщении Миноброны.
Тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона «Алабино». Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчётов запланирована на 15 июня.
Парад, посвящённый 75-летию Победы, состоится 24 июня в Москве на Красной площади. Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит парад.