После пандемии COVID-19 врачи заметили: болезни кожи стали вести себя иначе. Они протекают тяжелее, нередко “прячутся” за нетипичными симптомами и всё чаще поражают молодых. При этом у детей по-прежнему много случаев атопического дерматита, а аллергическая крапивница встречается чаще, чем раньше. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

После бурного роста заболеваемости в ковидные годы статистика кожных болезней в Казахстане вроде бы стабилизировалась. Но, как говорит заведующая отделением КНЦДИЗ МЗ РК, дерматовенеролог Айнур Таубаева, за этим спокойствием скрывается новая, куда более сложная реальность.

«Мы видим атипичное течение дерматозов — изменённую клиническую картину, сочетание кожных и системных симптомов, более частое вовлечение слизистых оболочек. Высыпания меняют свой вид, а привычные схемы лечения уже не всегда работают. Приходится переходить на комбинированные или биологические препараты», — рассказывает специалист.

Ещё одна тенденция — это омоложение: хронические воспалительные заболевания кожи теперь нередко встречаются у подростков и молодых взрослых. В городах преобладают хронические иммуновоспалительные дерматозы, а в сельской местности инфекционные и паразитарные болезни кожи.

По словам специалиста, чтобы справиться с этим, КНЦДИЗ усилил анализ сложных случаев, адаптировал клинические протоколы, внедряет молекулярную диагностику (ПЦР, иммуногистохимию, проточную цитометрию) и проводит консилиумы с врачами разных профилей. Параллельно расширяется телемедицинская помощь регионам — сложного пациента можно быстро показать столичным специалистам.

По данным Минздрава, в прошлом году в Казахстане был установлен диагноз кожных и системных заболеваний у детей до 14-лет в следующих объёмах:

Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99) — 194 107 случаев.

Наиболее распространённые диагнозы:

аллергический контактный дерматит — 39 568 случаев;

атопический дерматит — 27 875 случаев;

аллергическая крапивница — 9 501 случай;

дерматит, вызванный съеденной пищей — 1 382 случая;

дерматит лекарственной этиологии — 454 случая;

эритема многоформная — 266 случаев.

Почему аллергическая крапивница стала встречаться чаще

Резкая сыпь, зуд и отёки, которые появляются внезапно, — это не всегда “аллергия на клубнику”, как думают многие. Сегодня спектр причин шире.

«Среди главных триггеров — лекарственные препараты (НПВП, антибиотики, ингибиторы АПФ), пища с красителями и консервантами, морепродукты, орехи, цитрусовые, а также инфекции, стресс и даже погодные факторы. Плюс, врачи первичного звена стали лучше распознавать крапивницу, поэтому случаев в статистике стало больше», — объясняет Таубаева.

КНЦДИЗ вместе с аллергологами усилил взаимодействие между уровнями системы здравоохранения, чтобы быстрее помогать таким пациентам.

Атопический дерматит у детей: проблема, которая не уходит

Каждый пятый ребёнок в Казахстане хотя бы раз сталкивался с симптомами атопического дерматита. У многих болезнь переходит в хроническую форму, серьёзно влияя на жизнь семьи.

«Мы работаем по клиническим протоколам, учим родителей и педагогов распознавать обострения, внедряем алгоритмы ухода в школах и детсадах. Очень важно, чтобы дети с подозрением на АД быстро попадали к дерматологу или аллергологу. Используем шкалы SCORAD и DLQI, адаптированные на казахский язык, проводим пациентские школы и активно консультируем регионы по телемедицине», — говорит специалист.

Когда сыпь — опасный сигнал

Дерматиты, вызванные лекарствами или продуктами, в большинстве случаев протекают относительно легко. Но есть ситуации, когда промедление опасно для жизни.

Среди самых грозных диагнозов — синдром Стивенса–Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. К ним добавляются обширные буллёзные высыпания с поражением слизистых, при которых пациенту срочно нужна госпитализация.

«В таких случаях пациент должен быть немедленно переведён в профильный стационар, где с ним будут работать сразу несколько специалистов — дерматолог, реаниматолог, аллерголог и при необходимости офтальмолог и ЛОР», — подчёркивает врач.

Кожные болезни в Казахстане меняются быстрее, чем успевают обновляться привычные схемы лечения. Атипичные формы, новые триггеры, омоложение пациентов и тяжёлые осложнения требуют от медицины гибкости и скорости.

Около 600 тысяч тенге заплатят фермеры за незаконный полив Ертисская бассейновая инспекция выявила три насосные станции, расположенные в сельской зоне города Аксу и Иртышском...