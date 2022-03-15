Казахстанских грузоперевозчиков могут не выпустить из РФ с определенным видом товаров

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Российская Федерация ввела разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров за пределы своей страны. Эти изменения уже начали действовать на границе, поэтому палата предпринимателей Костанайской области призывает местных бизнесменов ознакомиться с изменениями.
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Это, в основном, запчасти, отдельные виды сельхозтехники, горнодобывающее, геологическое, лабораторное оборудование. Причем, как отмечают в палате предпринимателей Костанайской области, это не касается товаров, вывозимых из России в рамках международных транзитных перевозок, а также произведенных на российской территории и имеющих сертификат о происхождении.
«Если товары из этого перечня будут закуплены бизнесменами у своих контрагентов то необходимо, чтобы поставка сопровождалась сертификатом формы СТ-1. На него, на эту поставку, разрешительный порядок не будет распространяться. Что представляет этот порядок — это не полный запрет, то есть вывоз товаров не запрещен при наличии разрешения федерального ведомства», — рассказал эксперт палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.
В палате предпринимателей Костанайской области подчеркивают, что местным бизнесменам нужно быть внимательней и проверить товар, закупаемый в соседней стране, есть ли он в списке ограниченных на вывоз. Ведь его могут не выпустить за пределы России без наличия разрешения. В этой связи Палата предпринимателей Костанайской области начала формировать список транспортных средств и грузов от костанайских бизнесменов, которым необходима выдача таких разрешений.
«Простые граждане, которые приобретают товар для личного пользования, на них эти ограничения не распространяются. Это все прописано в постановлении . Звонки есть. Интересуются, ряд предпринимателей уже обратились, находятся уже на старте и уточняют, как это будет осуществляться на границе РФ», — отмечает Роберт Юсупов.
Собранный список от костанайских бизнесменов будет направлен в РФ через Министерство торговли и интеграции РК, по мнению экспертов палаты, это значительно облегчит бизнесу доставку необходимых товаров.
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