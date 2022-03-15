Казахстанских грузоперевозчиков могут не выпустить из РФ с определенным видом товаров

Российская Федерация ввела разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров за пределы своей страны. Эти изменения уже начали действовать на границе, поэтому палата предпринимателей Костанайской области призывает местных бизнесменов ознакомиться с изменениями.

Это, в основном, запчасти, отдельные виды сельхозтехники, горнодобывающее, геологическое, лабораторное оборудование. Причем, как отмечают в палате предпринимателей Костанайской области, это не касается товаров, вывозимых из России в рамках международных транзитных перевозок, а также произведенных на российской территории и имеющих сертификат о происхождении.

«Если товары из этого перечня будут закуплены бизнесменами у своих контрагентов то необходимо, чтобы поставка сопровождалась сертификатом формы СТ-1. На него, на эту поставку, разрешительный порядок не будет распространяться. Что представляет этот порядок — это не полный запрет, то есть вывоз товаров не запрещен при наличии разрешения федерального ведомства», — рассказал эксперт палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

В палате предпринимателей Костанайской области подчеркивают, что местным бизнесменам нужно быть внимательней и проверить товар, закупаемый в соседней стране, есть ли он в списке ограниченных на вывоз. Ведь его могут не выпустить за пределы России без наличия разрешения. В этой связи Палата предпринимателей Костанайской области начала формировать список транспортных средств и грузов от костанайских бизнесменов, которым необходима выдача таких разрешений.

«Простые граждане, которые приобретают товар для личного пользования, на них эти ограничения не распространяются. Это все прописано в постановлении . Звонки есть. Интересуются, ряд предпринимателей уже обратились, находятся уже на старте и уточняют, как это будет осуществляться на границе РФ», — отмечает Роберт Юсупов.

Собранный список от костанайских бизнесменов будет направлен в РФ через Министерство торговли и интеграции РК, по мнению экспертов палаты, это значительно облегчит бизнесу доставку необходимых товаров.

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