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Казахстанских медиков наделили новыми правами

Фотография для новости Казахстанских медиков наделили новыми правами

Фото pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам здравоохранения, предусматривающие введение новых прав для медицинских работников в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Эта норма вводится в действие по истечении 6 месяцев после официального опубликования закона.

Медикам предоставляются права на:

  • получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства,
  • защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности,
  • уважительное отношение к профессии,
  • прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу.

Для медработников также появится новая государственная награда — почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

Для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками.

Медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.

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