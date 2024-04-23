Казахстанских медиков наделили новыми правами

Законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Эта норма вводится в действие по истечении 6 месяцев после официального опубликования закона.

Медикам предоставляются права на:

получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства,

защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности,

уважительное отношение к профессии,

прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу.

Для медработников также появится новая государственная награда — почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

Для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками.

Медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.