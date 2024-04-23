Казахстанских медиков наделили новыми правами

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам здравоохранения, предусматривающие введение новых прав для медицинских работников в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Медикам предоставляются права на:
- получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства,
- защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности,
- уважительное отношение к профессии,
- прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу.
Для медработников также появится новая государственная награда — почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».
Для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками.
Медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.