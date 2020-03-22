Казахстанских предпринимателей освободили от налогов

Правительство Казахстана подписало постановление об освобождении от уплаты налогов, передает zakon.kz.

Таким образом, до 31 декабря 2020 года владельцы бизнеса освобождены от трех видов налога:

1) налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям;

2) земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения производителей сельскохозяйственной продукции;

3) индивидуального подоходного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения.

Также им будет приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на третий квартал 2020 года.

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