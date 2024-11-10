В МЧС обратились с предупреждением к казахстанцам, которые любят рыбачить, и даже записали для них специальную инструкцию, которая поможет соблюдать меры безопасности, отправляясь на водоемы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают

перед тем как отправляться на водоем, следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону;

нужно пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи;

каждому рыболову рекомендуется надеть спасательный жилет и иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом – изготовлена петля

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