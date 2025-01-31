Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 30 января 2025 года прокомментировал информацию о задержке выплаты стипендий студентам, сообщает Zakon.kz.

Обращение министра размещено в его Telegram-канале.

«Уважаемые студенты! Уведомляем вас, что выплата государственной стипендии за январь началась сегодня, 30 января. На сегодняшний день Оператор произвел выплаты студентам 77 вузов. Все оставшиеся выплаты государственной стипендии будут завершены завтра, 31 января», — сказал Саясат Нурбек.

По его словам, в сети распространяется информация о задержке выплаты стипендии, в частности, что выплаты будут произведены после 3 февраля.

«Данная информация не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальным источникам», — отметил Саясат Нурбек

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