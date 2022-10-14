Фото из открытых источников
Казахстанских водителей ждут изменения.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Теперь, согласно новому приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК, водителям при техосмотре необязательно показывать документы о проверке газобаллонного оборудования, передает Экспресс К.
Данный приказ уже опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов. В МИИР добавили, что проверять газобаллонное оборудование должны специальные центры, однако в большинстве городов Казахстана их нет. Именно по этой причине было принято решение освободить водителей, которые ездят на газовом топливе, от проверок ГБО.
Сообщается, что проверки отменены до 1 июля 2023 года. До этого времени владельцы авто с ГБО должны будут сами следить за техническим состоянием своих транспортных средств.
Код этого блока: