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Казахстанских водителей ждут изменения

Фото из открытых источников

Казахстанских водителей ждут изменения.

Теперь, согласно новому приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК, водителям при техосмотре необязательно показывать документы о проверке газобаллонного оборудования, передает Экспресс К.

Данный приказ уже опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов. В МИИР добавили, что проверять газобаллонное оборудование должны специальные центры, однако в большинстве городов Казахстана их нет. Именно по этой причине было принято решение освободить водителей, которые ездят на газовом топливе, от проверок ГБО.

Сообщается, что проверки отменены до 1 июля 2023 года. До этого времени владельцы авто с ГБО должны будут сами следить за техническим состоянием своих транспортных средств.

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