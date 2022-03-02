Казахстанский банк ВТБ подтвердил отключение от системы Visa

VISA приостановила сотрудничество с банком ВТБ (Казахстан) на срок действия санкций. Информацию подтвердили в пресс-службе банка, передает Tengrinews.kz.

Как пояснили в пресс-службе, для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами банка ВТБ (Казахстан).

«VISA приостановила сотрудничество с банком ВТБ (Казахстан) на срок действия санкций. Отключение банка от данной платежной системы не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами банка ВТБ (Казахстан). Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг, и готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно», — сообщили корреспонденту в пресс-службе банка.

Ранее банк ВТБ (Казахстан) рекомендовал клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные и расплачиваться картами других банков.

Напомним, США ввели санкции против шести российских банков: «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», банка «Открытие», «Совкомбанка» и «Новикомбанка». США потребовали от всех американских финансовых институтов в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета «Сбербанка» и отклонять любые будущие операции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых организаций.