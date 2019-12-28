Казахстанский боксер Дычко вошел в рейтинг лучших супертяжеловесов мира

Британский сайт Worldboxingnews.net опубликовал собственный рейтинг 25 лучших боксеров супертяжелого веса в мире, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Тройку лидеров составили американец Деонтей Уайлдер, а также представители Туманного Альбиона Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

В список также был включен казахстанский боксер Иван Дычко, расположившийся на 18-й строчке.

Отметим, что в аналогичном рейтинге по версии авторитетного портала BoxRec.com Дычко занимает гораздо более низкую позицию — 74-ю. Лидерами же являются Джошуа, Уайлдер и украинец Александр Усик.